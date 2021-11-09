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Здоровье9 ноября 2021 7:57

Новый антирекорд с 499 заболевшими COVID-19 установило Ставрополье

В регионе продолжают действовать недавно введенные ограничительные меры
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ковид-койки Ставрополья заполнены на 95%

Ковид-койки Ставрополья заполнены на 95%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Ставропольском крае выявили 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составило 102 тысячи человек.

Также к 9 ноября выздоровели 126 человек, погибли - 42. Губернатор края Владимир Владимиров принес соболезнования родственникам и друзьям погибших. Для контроля ситуации в Ставропольском крае продолжают действовать ограничительные меры: школьники и студенты на дистанционном обучении до 15 ноября, а треть работников - на "удаленке".

Граждане старше 60 лет, которые не сделали прививку, должны соблюдать самоизоляцию. Продолжает работу система QR-кодов, запрещены массовые мероприятия.

- Первым компонентом вакцины уже привились 901 тысяча ставропольчан. Полностью завершили иммунизацию больше 781 тысячи, - рассказал Владимиров.