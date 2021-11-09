Более 901 тысячи человек получили вакцину от коронавируса на Ставрополье

Больше 901 тысячи ставропольцев получили первый компонент вакцины от коронавируса, второй компонент - 781 тысяча человек. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В регионе нет дефицита вакцины, власти открыли больше прививочных пунктов и снарядили специальные "ковид-бригады", которые работают только с пациентами такого диагноза. Сейчас прививку можно сделать почти в любом медучреждении, а также в ТЦ.

За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 499 человек, выздоровели - 126, погибли - 42.