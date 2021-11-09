В Кисловодске в декабре возведут открытый каток с искусственным льдом

В администрации Кисловодска рассказали, что в конце ноября в городе заработает открытый каток с искусственным льдом. Это первый каток под открытым небом, который появится за последние 15 лет.

- Строительство площадки размером 40 х 20 м в районе цирка заканчивается - идет укладка труб, их подключение к системе охлаждения. Здесь же, около катка, расположится помещение, в котором предусмотрены теплые раздевалки, прокат коньков, кафетерий, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе с площади Ленина уберут лес маленьких новогодних елок, который с 2017 года ставили в середине декабря. Теперь искусственные деревья будут украшать Крепостную гору.