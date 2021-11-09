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Происшествия9 ноября 2021 10:10

Полиция Ингушетии нашла 70-летнего пенсионера, который зарезал соседа за шум трактора

Сначала он сбежал с места преступления, а позже во всем признался
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция Ингушетии задержала подозреваемого в убийстве мужчины, который работал у дома на тракторе. Им оказался 70-летний житель села.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту убийства мужчины 7 ноября задержан житель села Нестеровское 1951 года рождения, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об инциденте. Пенсионер начал перепалку с работающим трактористом. Причиной ссоры стал шум трактора, который сильно не понравился соседу. В один момент убийца выхватил нож и ударил соседа в грудь.