Бизнесмен из Михайловска пойдет под суд за сокрытие 52 млн рублей от налоговой

Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело против руководителя коммерческой организации по статье "уклонение от уплаты налогов".По версии следствия, он не направил более 52 миллионов рублей в налоговую.

Сотрудники ведомства устроили выездную проверку и выявили нарушение. На основе этих материалов следователи завели уголовное дело. Известно, что глава компании не платил налог на добавочную стоимость с 2017 года.

- Следователь СКР принимает меры для возмещения причиненного ущерба, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СУ СК Ставрополья.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что директор кисловодского санатория тоже решила скрыть 46 миллионов рублей от государства.