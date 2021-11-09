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Происшествия9 ноября 2021 10:32

Бизнесмен из Михайловска пойдет под суд за сокрытие 52 млн рублей от налоговой

Он не стал платить налог на добавленную стоимость с 2017 года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело против руководителя коммерческой организации по статье "уклонение от уплаты налогов".По версии следствия, он не направил более 52 миллионов рублей в налоговую.

Сотрудники ведомства устроили выездную проверку и выявили нарушение. На основе этих материалов следователи завели уголовное дело. Известно, что глава компании не платил налог на добавочную стоимость с 2017 года.

- Следователь СКР принимает меры для возмещения причиненного ущерба, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СУ СК Ставрополья.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что директор кисловодского санатория тоже решила скрыть 46 миллионов рублей от государства.