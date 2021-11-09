«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна уже более чем в 500 городах

Фото: Ростелеком.

Согласно данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) по итогам 2020 года: услуга от цифрового провайдера доступна более чем в 500 городах России. Причем доля лидирующего региона Москвы по доходам в прошлом году снизилась, вместе с этим выросли доли в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах.

В Ставропольском крае услугой «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» пользуются около двух тысяч абонентов. Решения на основе ВАТС для компаний среднего и крупного бизнеса, связанные с поддержкой горячих линий и удаленной работой сотрудников, наиболее востребованы в Ставрополе, Невинномысске и городах Кавказских Минеральных Вод.

«Виртуальная АТС» предусматривает выделение городского номера, относящегося к определенному населенному пункту, что очень важно для компаний, ведущих бизнес в разных регионах России. Услуга не требует затрат на оборудование и обслуживание. «Ростелеком» предоставляет пользователям виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800. Для подключения достаточно иметь доступ в интернет и любое абонентское устройство: проводной или беспроводной SIP-телефон, стандартный офисный телефон в паре с VoIP-шлюзом, мобильное устройство (смартфон, планшет), персональный компьютер или ноутбук.

Фото: Ростелеком.

Современная услуга дает возможность распределять вызовы, организовывать контакт-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Также у виртуальной АТС есть дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова. Интерфейс ИТ-решения прост и понятен, а опробовать его клиент может бесплатно в течение 14 дней.

- Виртуальная АТС может использоваться любым бизнесом. Одно из основных ее преимуществ - это сочетание минимальных затрат и быстрого масштабирования услуги по мере необходимости. В нашем случае дополнительное преимущество - оказание услуги на собственной сети, а также возможность выделения городского номера с местной нумерацией более чем в 500 городах, - отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

Цифровая услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование - оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба: от стартапа до крупной национальной компании и государственных структур.

Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса. Им также доступен большой выбор дополнительных функций, включая мониторинг звонков и запись телефонных разговоров.

Полная информация об услугах, которые «Ростелеком» предлагает юридическим лицам, доступна на сайте или по бесплатному телефону: 8 800 200 3000.