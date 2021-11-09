На рынке Кисловодска сгорели 150 квадратных метров торговых павильонов

В ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили о крупном пожаре на продуктовом рынке Кисловодска. Около 150 квадратных метров были охвачены огнем, никто не пострадал. Однако ущерб имуществу оказался довольно серьезный.

- Первоначально объявили повышенный ранг пожара из-за угрозы распространения огня на рынок. Ликвидировать возгорание удалось в 09.40 мск, - сказано в сообщении ведомства.

К ликвидации пожара привлекли 28 человек и 15 единиц техники.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе на тушение вспыхнувшего зарядного устройства приехали сразу три пожарные машины. Поздно вечером 3 ноября 2021 года очевидцы сообщили, что к многоэтажке, расположенной по адресу: улица Мира, 361 подъехали сразу три пожарные машины. Какого-либо шума жильцы соседних домов перед этим не слышали. Открытого горения они также не наблюдали.