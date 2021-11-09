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Здоровье9 ноября 2021 12:43

Ставропольский край вошел в топ-20 по количеству привитых от коронавируса

В среднем за сутки в регионе иммунизируются 7 тысяч человек
Александра СЕРЕЖНИКОВА
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Коронавирусом за сутки на Ставрополье заразилось 499 человек, 9 ноября написал губернатор края Владимир Владимиров в своем Instagram.

По статистике, которую приводит губернатор, в Ставропольском крае за сутки от COVID-19 умерло 42 человека. За все время пандемии, по статистике, от коронавируса умерло 4380 человек. Также сообщается, что было выписано 126 людей. Однако, число новых заболевших все еще больше, чем выздоровевших - 499.

- Темпы иммунизации сейчас значительно выросли, и это вселяет надежду на достаточно быстрое формирование коллективного иммунитета, - напоминает Владимиров.

Напомним, Ставропольский край входит в топ-20 регионов по числу привитых от COVID-19. На данный момент на Ставрополье больше 901 тысячи человек сделали прививку. Это 32% от общего числа населения.