Дела организаторов смертельного сплава по реке в КЧР на катамаране передали в суд

В Следственном комитете по Карачаево-Черкесии сообщили, что уголовные дела организаторов смертельного сплава по реке Кубань передали в суд. Из-за ошибок подозреваемых двое человек погибли.

Три организатора прошли по двум статьям о ненадлежащем оказании услуг, которые привели к смерти по неосторожности и к смерти двух и более человек. По данным следствия, подельники не имели права на оказание туристических услуг, но решили организовать небезопасный сплав на надувной лодке для группы туристов. Один из обвиняемых нашел желающих принять участие в мероприятии и получил от них около 600 тысяч рублей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смерти двух туристов в водах горной реки Карачаево-Черкесии. 18 июня группа туристов, уроженцев Подмосковья и Краснодарского края, сплавлялись на катамаране по реке Кубань. Их судно перевернулось, а сильное течение стало фатальным фактором. Двое человек погибли.