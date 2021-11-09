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Экономика9 ноября 2021 13:31

С начала 2021 года ставропольцы взяли кредиты на 198,7 миллиарда рублей

Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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По данным Банка России, за девять месяцев 2021 года жители Ставропольского края взяли 198,7 миллиардов кредитных рублей. Показатель сильно вырос по сравнению с прошлым годом - на 44%.

Гораздо больше ставропольцев взяли ипотеку (доля составила примерно 44,7 миллиарда рублей), также вырос объем выдачи потребительских кредитов (154 миллиарда рублей). В целом кредитный портфель жителей края на 1 октября 2021 года составил 326,8 миллиарда рублей, увеличившись за год на 20,4%.

Отметим, пандемия могла стать причиной для увеличения объема потребительских кредитов в Ставропольском крае.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о повышении тарифов на капремонт с июля 2022 года. Теперь хозяева квартир будут платить на 1 рубль больше за каждый квадратный метр жилого дома.