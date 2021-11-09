С начала 2021 года ставропольцы взяли кредиты на 198,7 миллиарда рублей

По данным Банка России, за девять месяцев 2021 года жители Ставропольского края взяли 198,7 миллиардов кредитных рублей. Показатель сильно вырос по сравнению с прошлым годом - на 44%.

Гораздо больше ставропольцев взяли ипотеку (доля составила примерно 44,7 миллиарда рублей), также вырос объем выдачи потребительских кредитов (154 миллиарда рублей). В целом кредитный портфель жителей края на 1 октября 2021 года составил 326,8 миллиарда рублей, увеличившись за год на 20,4%.

Отметим, пандемия могла стать причиной для увеличения объема потребительских кредитов в Ставропольском крае.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о повышении тарифов на капремонт с июля 2022 года. Теперь хозяева квартир будут платить на 1 рубль больше за каждый квадратный метр жилого дома.