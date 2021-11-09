В колонию Ставрополья пытались передать эклеры с начинкой из наркотиков

Фото: пресс-служба УФСИН Ставропольского края

Сотрудники одной из исправительных колоний Ставропольского края обнаружили несколько пакетов с наркотиками внутри "передачки". Злоумышленники спрятали вещества внутри эклеров.

- в эклерах были обнаружены и изъяты 6 полимерных свертков: 4 с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета, 1 с веществом темно-синего цвета и 1 сверток с таблетками округлой формы розового цвета, - сказано в сообщении ведомства.

В поисках помогали две служебные собаки Бэк и Дик. До этого они обнаружили наркотики в бутылках со сгущенным молоком, которые тоже пытались передать одному из заключенных.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как в колонию пытались передать тяжелые наркотики в станках для бритья. Пакеты положили прямо под лезвия.