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Происшествия9 ноября 2021 13:43

В колонию Ставрополья пытались передать эклеры с начинкой из наркотиков

До этого хотели пронести запрещенные вещества в станках для бритья
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН Ставропольского края

Фото: пресс-служба УФСИН Ставропольского края

Сотрудники одной из исправительных колоний Ставропольского края обнаружили несколько пакетов с наркотиками внутри "передачки". Злоумышленники спрятали вещества внутри эклеров.

- в эклерах были обнаружены и изъяты 6 полимерных свертков: 4 с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета, 1 с веществом темно-синего цвета и 1 сверток с таблетками округлой формы розового цвета, - сказано в сообщении ведомства.

В поисках помогали две служебные собаки Бэк и Дик. До этого они обнаружили наркотики в бутылках со сгущенным молоком, которые тоже пытались передать одному из заключенных.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как в колонию пытались передать тяжелые наркотики в станках для бритья. Пакеты положили прямо под лезвия.