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Происшествия9 ноября 2021 14:02

Прокуратура начала проверку после крупного пожара на рынке Кисловодска

Сгорело 150 квадратных метров торговых рядов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Кисловодска организовала проверку по факту пожара в торговых павильонах по улице Красивой. Утром пожарные смогли локализовать огонь до того, как он распространился по всему рынку.

- По данному факту прокуратура города Кисловодска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности. По итогам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре. К тушению огня привлекли 25 человек и 15 единиц техники.