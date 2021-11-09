Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 14:58

Сироты Пятигорска получили 65 новых квартир

Поддержка детей осуществляется по региональной программе "Развитие образования"
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В министерстве имущественных отношений Ставропольского края рассказали, что 65 детей-сирот Пятигорска получили ключи от новых квартир. И выделило государство для их поддержки, жилплощадь выдается в порядке очереди.

- 9 ноября детям-сиротам Ставропольского края предоставили 65 отдельных благоустроенных квартир в новых домах, расположенных на территории города-курорта Пятигорск, - сказано в сообщении ведомства.

Квартиры уже готовы к заселению: есть чистовая отделка, установлена вся сантехника. Заселить детей возможно по программе "Развитие образования" за счет краевого и федерального бюджетов.