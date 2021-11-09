Сироты Пятигорска получили 65 новых квартир

В министерстве имущественных отношений Ставропольского края рассказали, что 65 детей-сирот Пятигорска получили ключи от новых квартир. И выделило государство для их поддержки, жилплощадь выдается в порядке очереди.

- 9 ноября детям-сиротам Ставропольского края предоставили 65 отдельных благоустроенных квартир в новых домах, расположенных на территории города-курорта Пятигорск, - сказано в сообщении ведомства.

Квартиры уже готовы к заселению: есть чистовая отделка, установлена вся сантехника. Заселить детей возможно по программе "Развитие образования" за счет краевого и федерального бюджетов.