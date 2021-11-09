У вагоноремонтного предприятия в Невинномысске появилась современная автостоянка

Фото: Инстаграм.

Новость о том, что на предприятии ООО «Депо-ЕвроХим» открылась автостоянка, сообщил в своем аккаунте в Инстаграме глава города химиков, Герой России Михаил Миненков.

Много лет, по его словам, «работники предприятия оставляли свой транспорт на прилежащей территории, которая не принадлежала предприятию, а потому благоустройство участка было невозможно. Неровная поверхность, кочки и ямы, превращающиеся в огромные лужи во время дождя, мешали свободному и безопасному передвижению автомобилей. Теперь же работники ООО «Депо-ЕвроХим» смогут комфортно парковать свои машины на новой автостоянке!»

Глава Невинномысска отметил, что это только первый этап благоустройства. «К 15-летию предприятия, в мае, запланировано завершение работ по благоустройству автостоянки, укладыванию асфальта и нанесению разметки... Вагоноремонтное предприятие ООО «Депо-ЕвроХим» продолжает своё развитие, увеличивая масштабы, обороты и создавая новые рабочие места, прославляя родной Невинномысск», - написал Михаил Миненков.