Ставрополец получил 7 лет тюрьмы за преступление, совершенное в 2014 году

Житель Ипатовского округа получил 7 лет колонии строго режима за убийство, которое совершил в 2014 году. Следственный комитет из-за отсутствия веских доказательств семь лет не мог завершить расследование уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, в сентябре 2014 года в селе Октябрьском нашли труп 82-летней женщины с признаками удушения. Однако ни следов преступника, ни четких улик на месте не было - это сильно осложнило ситуацию.

Для расследования привлекли 40 специалистов разных направленностей, сделали очень много экспертиз. Одна из них и оказалась удачной.

- Применение современных технических средств криминалистики позволило провести одорологическую судебную экспертизу (по запахам), благодаря которой была установлена личность злоумышленника. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении СУ СКР.