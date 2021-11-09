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Происшествия9 ноября 2021 15:34

Ставрополец получил 7 лет тюрьмы за преступление, совершенное в 2014 году

7 лет следователи не могли однозначно доказать вину мужчины, но на помощь пришли особые технологии экспертизы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Житель Ипатовского округа получил 7 лет колонии строго режима за убийство, которое совершил в 2014 году. Следственный комитет из-за отсутствия веских доказательств семь лет не мог завершить расследование уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, в сентябре 2014 года в селе Октябрьском нашли труп 82-летней женщины с признаками удушения. Однако ни следов преступника, ни четких улик на месте не было - это сильно осложнило ситуацию.

Для расследования привлекли 40 специалистов разных направленностей, сделали очень много экспертиз. Одна из них и оказалась удачной.

- Применение современных технических средств криминалистики позволило провести одорологическую судебную экспертизу (по запахам), благодаря которой была установлена личность злоумышленника. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении СУ СКР.