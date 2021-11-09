На Ставрополье развернут ковид-койки в магазинах, ТЦ, офисах и складах

Из-за роста количества зараженных коронавирусом в Ставропольском крае правительство планирует развернуть ковид-койки на базе коммерческих учреждений региона. К ним относятся офисы, магазины, склады и т.д.

- Поручил проработать пути для разворачивания дополнительных ковидных коек на базе коммерческих объектов. Там, где есть возможности для комфортного и безопасного размещения пациентов, врачей, оборудования. Это надо будет делать максимально корректно, с учетом всех интересов. - заявил Владимиров.

Также губернатор Владимир Владимиров напомнил о требовании вакцинации 80% сотрудников сферы спорта, торговли, культуры, транспорта и т.д.

Если работодатели не смогут выполнить требования о массовой вакцинации персонала, с 19 ноября работу заведений ограничат.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что во время "Прямой линии" в октябре 2021 года Владимиров заявил о разворачивании ковид-коек в гостиницах, недостроенных ТЦ и спортивных залах.