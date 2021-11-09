Многодетные семьи Ставрополья получат льготы на транспортный налог с 2022 года

Во время заседания правительства Ставропольского края рассмотрели законопроект об освобождении одного из многодетных родителей от транспортного налога.

- Он (законопроект - прим. "КП") увеличивает предельный уровень мощности двигателя транспортного средства, на который многодетным семьям полагается льгота по транспортному налогу. Если раньше она предоставлялась для транспортных средств мощностью до 150 лошадиных сил, то сейчас этот порог предлагается повысить до 250 лошадиных сил, - сказано в сообщении пресс-службы.

Губернатор отметил, что власти должны продолжать социально направленную политику. Каждый год государство выделяет средства на поддержку многодетных семей: выделяют жилплощадь, помогает в приобретении новой и т.д.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 65 детей-сирот из Пятигорска получили новые квартиры.