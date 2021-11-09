19-летний ставрополец дважды проигнорировал повестку в армию и пошел под суд

Прокуратура Нефтекумского района Ставрополья направила дело 19-летнего местного жителя в суд по статье "уклонение от призыва на военную службу". Ему дважды приходила повестка, и он дважды ее игнорировал.

- Из материалов уголовного дела следует, что молодому человеку, состоящему на воинском учёте, дважды в июне и июле 2021 года направлялись повестки о необходимости явиться в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, - сказано в сообщении ведомства.

Теперь он предстанет перед судом за уклонение от службы без веских на то причин. Проступок наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.