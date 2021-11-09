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Происшествия9 ноября 2021 16:58

19-летний ставрополец дважды проигнорировал повестку в армию и пошел под суд

Прокуратура региона обвинила молодого человека в уклонении от службы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Нефтекумского района Ставрополья направила дело 19-летнего местного жителя в суд по статье "уклонение от призыва на военную службу". Ему дважды приходила повестка, и он дважды ее игнорировал.

- Из материалов уголовного дела следует, что молодому человеку, состоящему на воинском учёте, дважды в июне и июле 2021 года направлялись повестки о необходимости явиться в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, - сказано в сообщении ведомства.

Теперь он предстанет перед судом за уклонение от службы без веских на то причин. Проступок наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.