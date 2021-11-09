В «красных зонах» Ставрополья находятся 18 детей с коронавирусом

В «красные зоны» стали чаще привозить 18-летних пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Ставропольский край накрыла четвертая волна коронавируса. Вирус стал злее, он не щадит никого. Если в предыдущие волны больше всех страдали люди с хроническими заболеваниями и пожилые, то теперь тяжело переносят коронавирус и дети.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе министерства здравоохранения края, в «красные зоны» стали чаще привозить 18-летних пациентов.

Более того, в медучреджениях региона до того, как на Ставрополье продлили осенние каникулы, находилось 29 детей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. К 9 ноября их число сократилось до 18.

Как отметили специалисты, единственный шанс перенести новые штаммы коронавируса – это сделать прививку. Так, за сутки на Ставрополье первый компонент вакцины от COVID-19 на 8 ноября получили 901073 человека.

За последние сутки +4086 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привился уже 781191 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1444 человека больше.

Остаток вакцины на 9 ноября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 220245 доз, а по второму 326009 доз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В красных зонах 18-летние и дети»: в чем отличия четвертой волны коронавируса и как себя обезопасить

В Минздраве Ставрополья рассказали об особенностях четвертой волны коронавируса (Подробнее)