Трое детей с COVID-19 находятся в реанимации в Северной Осетии

В Северной Осетии, как в Тульской, Кемеровской и Ростовской областях, наблюдабтся низкие темпы вакцинации, о чем рассказал глава федерального министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Как стало известно 9 ноября 2021 года, в COVID-госпиталях республики свободы лишь 162 койки из 1228. Об этом сообшает Росздравнадзор по РСО-Алания.

В числе госпитализированных с подтвержденным коронавирусом дети.

В реанимации Детской республиканской клинической больницы находятся трое маленьких пациентов, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Всего госпитализированы с ковидом 49 малышей.

Между тем министерство здравоохранения Северной Осетии планирует за счет выделенных Минфином средств закупить еще сто кислородных концентраторов.