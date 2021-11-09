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Экономика9 ноября 2021 18:32

Ставрополье поставило за рубеж продукцию АПК на $309 млн

За 10 месяцев иностранные партнеры получили 775 тысяч тонн молочной продукции, подсолнечного масло, рыбы и прочего
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В десятки страны мира за 10 месяцев отгрузили 775 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса Ставрополья на сумму $309 млн. По данным краевого минсельхоза, прирост экспорта был отмечен среди следующих товаров: рыба (+54%), молочная продукция и подсолнечное масло.

Отмечается, что ранее ставропольское масло отгружалось в 17 стран мира, а теперь число иностранных партнеров выросло за счет следующих стран: ОАЭ, Катар, Непал, Ливан и Сенегал.

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края обращают внимание, что до 2024 года регион планирует увеличить объем экспорта продукции АПК до 580 миллионов долларов. А установленный губернатором Владимиром Владимировым целевой показатель на 2021 год был заложен на уровне $448,5 млн.