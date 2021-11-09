В Кисловодске с загрязнением лесов борятся с помощью фотоловушек и шлагбаумов

В Кисловодске в местах въездов в лесную зону установили шлагбаумы и фотоловушки для борьбы с несанкционированным вывозом отходов.

В основном этим промышляли горожане на грузовых автомобилях, сваливая в лесу груды строительного и бытового мусора, нанося природе ущерб. Снимки с данными о номере и марке автомобиля с фотоловушек, как рассказывают в пресс-службе администрации Кисловодска, будут отпралять прямиком в уполномоченные органы. Первый нарушитель на большегрузе уже был зарегистрирован этим способом и за попытку оставить мусор в неположеном месте будет наказан. Некоторые участки дорог курорта перекрыли так, что даже легковые машины теперь не смогут проехать в зеленую зону.

- Мы выявляем места наибольшего скопления крупногабаритного мусора, отходов, очищаем и рекультивируем свалку, а затем выставляем ограждения. Состояние территории отслеживают егеря и лесник, - отмечает начальник управления экологии и охраны окружающей среды администрации города-курорта Инна Зекеева.