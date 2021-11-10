Водителей Ставрополья предупредили об опасности на дорогах из-за снега

Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила водителей об опасной ситуации на дорогах регионе из-за выпадения осадков. Асфальт покрылся мокрым снегом, а при падении температуры образовалась корочка льда.

- В такой ситуации главными факторами безопасного вождения транспорта является соблюдение дистанции, выбор скоростного режима с учетом складывающихся погодных условий и исключение из практики резких маневров и торможений, - сказано в сообщении.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в среду и четверг в Ставропольском крае будет идти мокрый снег с дождем. Также температура воздуха может падать до нуля и ниже.