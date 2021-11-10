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Общество10 ноября 2021 9:25

Водителей Ставрополья предупредили об опасности на дорогах из-за снега

В ночь на 10 ноября в регионе выпал мокрый снег с дождем
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила водителей об опасной ситуации на дорогах регионе из-за выпадения осадков. Асфальт покрылся мокрым снегом, а при падении температуры образовалась корочка льда.

- В такой ситуации главными факторами безопасного вождения транспорта является соблюдение дистанции, выбор скоростного режима с учетом складывающихся погодных условий и исключение из практики резких маневров и торможений, - сказано в сообщении.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в среду и четверг в Ставропольском крае будет идти мокрый снег с дождем. Также температура воздуха может падать до нуля и ниже.