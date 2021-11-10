На Ставрополье против судьи завели дело о покушении на мошенничество на 4 млн

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, что против судьи Шпаковского районного суда возбудили уголовное дело по статье "покушение на мошенничество". По данным следствия, он вымогал у местного жителя 4 миллиона рублей.

С конца сентября по ноябрь 2020 года судья Евгений Гладских потребовал у мужчины взятку в 4 миллиона рублей в обмен на более мягкое наказание от судьи Невинномысского городского суда.

Представитель правосудия получил деньги, но распорядиться ими не смог - сотрудники ФСБ устроили облаву.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о мужчине, который за полмиллиона обещал знакомому уладить его земельные дела через знакомого судью. Его тоже раскрыли и задержали силовики.