В ДТП в центре Ставрополя пострадали три человека

Ночью 9 ноября по улице Тухачевского в Ставрополе водитель автомобиля "Крайслер" врезалась в движущийся впереди "Митсубиши", затем - по инерции - в "Ладу Гранту" и заехала на бордюр. В аварии пострадали 3 человека.

- За медицинской помощью обратились водитель и пассажир Митсубиши, а также пассажир ранты. Всем назначено амбулаторное лечение. Крайслером управляла 28-летняя местная жительница, которая была трезва, недавно привлечена к ответственности за грубое нарушение ПДД, за которое ей грозит лишение права управления, - сказано в сообщении Госавтоинспекции Ставрополья.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что водителей региона предупредили об опасной ситуации на дорогах из-за выпавшего мокрого снега. Важно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.