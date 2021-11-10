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Здоровье10 ноября 2021 10:54

Москвичи не попали в кафе Железноводска из-за отказа предоставить QR-коды

Администрация города-курорта разъяснила, что это требование обязательно как для местных жителей, так и для туристов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Железноводске двое москвичей не смогли пройти в кафе из-за отказа предоставить QR-код. Сотрудники общепита исполнили обязательное требование, которое сейчас действует в Ставропольском крае. Однако гости остались недовольны.

Ситуацию прокомментировали в мэрии города-курорта. Ведомство еще раз напомнило, что система кодов нужна для контроля эпидемиологический ситуации, и если сотрудники кафе не исполнят его, будут оштрафованы.

- Еще раз призываю все общественные заведения внимательно отнестись к регистрации и не допускать нарушения установленных правил, - заявил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

За последние сутки в регионе заразились 505 человек, 44 - погибли, 607 - выздоровели.