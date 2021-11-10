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Общество10 ноября 2021 12:25

В больнице Владикавказа, где погибли 9 человек, построят обсерватор для ковид-пациентов

На кислородной подстанции прорвало кислородную трубу, а запасного трубопровода не было
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Республиканской клинической больнице скорой медпомощи Владикавказа построят специальный обсерватор для пациентов с коронавирусом, пока в учреждении не появится вторая кислородная система.

- Пока мы не сделаем кислородную систему в РКБСМП можно сделать обсерватор, куда класть под наблюдение врачей пациентов с коронавирусом. И в случае ухудшения состояния принимать решения, - рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о трагедии в РКБСМП с 9 погибшими. На кислородной подстанции произошла авария, медицинский кислород перестал поступать больным. Главврач не проложил резервную трубу вовремя (хотя деньги на это выделяли), поэтому пациенты оказались без кислорода.