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Общество10 ноября 2021 12:54

Ургант на "Первом канале" оценил методы работы коммунальщиков Ставрополья

Видео было снято год назад, но снова "завирусило" в интернете
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Российский телеведущий Иван Ургант в своей программе на "Первом канале" посмеялся над видеороликом из Ставропольского края, где коммунальщики подвесили рабочего на ремни и с помощью крана подняли его к уличным фонарям для смены лампочки.

- Ух, ты! Шагнули технологии в России, - включился в беседу со-ведущий Ивана Дмитрий Хрусталев после просмотра видео.

- Я бы сказал, не шагнули, а взлетели, Митя! Это видимо не человек, а биоробот, кто же без страховки такое будет делать, - ответил Ургант.

Отметим, что видео на самом деле было снято еще в 2020 году, но разошлось по соцсетям совсем недавно.