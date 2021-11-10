Ургант на "Первом канале" оценил методы работы коммунальщиков Ставрополья

Российский телеведущий Иван Ургант в своей программе на "Первом канале" посмеялся над видеороликом из Ставропольского края, где коммунальщики подвесили рабочего на ремни и с помощью крана подняли его к уличным фонарям для смены лампочки.

- Ух, ты! Шагнули технологии в России, - включился в беседу со-ведущий Ивана Дмитрий Хрусталев после просмотра видео.

- Я бы сказал, не шагнули, а взлетели, Митя! Это видимо не человек, а биоробот, кто же без страховки такое будет делать, - ответил Ургант.

Отметим, что видео на самом деле было снято еще в 2020 году, но разошлось по соцсетям совсем недавно.