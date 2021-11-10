В Ставрополе сын заподозрил отца в краже денег и задушил его

Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело против жителя краевой столицы за убийство отца. Он заподозрил его в хищении денег, ударил по голове, а после задушил. Жертве было 74 года, убийце - 50 лет.

- Следователь СКР задержал подозреваемого, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в КЧР преступник застрелил полицейского, еще одного - ранил в ноги. Его пытались задержать во время кражи имущества мечети.