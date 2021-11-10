Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 ноября 2021 14:38

В Ставрополе сын заподозрил отца в краже денег и задушил его

Убийцу арестовали до конца расследования дела
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело против жителя краевой столицы за убийство отца. Он заподозрил его в хищении денег, ударил по голове, а после задушил. Жертве было 74 года, убийце - 50 лет.

- Следователь СКР задержал подозреваемого, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в КЧР преступник застрелил полицейского, еще одного - ранил в ноги. Его пытались задержать во время кражи имущества мечети.