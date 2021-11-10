Четыре особые экономические зоны появятся в городах-курортах Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил проработать вопрос создания особых экономических зон в крупных городах-курортах. В их число входят Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Ессентуки.

- Особые зоны станут действенным инструментом для привлечения инвесторов и создания новых рабочих вакансий для жителей Ставрополья, - заявил Владимиров.

Особая экономическая зона - территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной части региона. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. По факту, это экономические инвестиционные площадки.

Власти хотят создать четыре такие зоны. Общая стоимость такого проекта составляет около 50 миллиардов рублей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о реализации восьми инвестиционных проектов в рамках особой экономической зоны Кисловодска. Инвесторы готовы вложить 7 миллиардов рублей для создания разных объектов туристической среды.