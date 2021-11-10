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Происшествия10 ноября 2021 16:40

Глава стройфирмы Карачаево-Черкесии скрыл от налоговой 88 млн рублей

Против него завели уголовное дело, мужчина пойдет под суд
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Черкесский городской суд рассмотри уголовное дело директора строительной компании из КЧР, который скрыл более 88 миллионов рублей налогов.

По данным следствия, мужчина подделывал документ по НДС о налоговых вычетах и расходах. С 2015 по 2016 год он не выплатил 88,3 миллиона налоговых рублей. Против директора возбудили уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что глава кисловодского санатория скрыла 46 миллионов рублей от налоговой. Она также пошла под суд.