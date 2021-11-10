Глава стройфирмы Карачаево-Черкесии скрыл от налоговой 88 млн рублей

Черкесский городской суд рассмотри уголовное дело директора строительной компании из КЧР, который скрыл более 88 миллионов рублей налогов.

По данным следствия, мужчина подделывал документ по НДС о налоговых вычетах и расходах. С 2015 по 2016 год он не выплатил 88,3 миллиона налоговых рублей. Против директора возбудили уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что глава кисловодского санатория скрыла 46 миллионов рублей от налоговой. Она также пошла под суд.