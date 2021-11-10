Виновница массового ДТП с одним погибшим предстанет перед судом в Ставрополе

В Промышленный районный суд Ставрополя передали уголовное дело против женщины, которая устроила массовую аварию на улице Доваторцев. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

30 июля 2021 года обвиняемая на KIA Picanto допустила столкновение с скутером "SUZUKI", автомобилями "HONDA", "ВАЗ" и "KIA". После ДТП машина по инерции продолжила движение и совершила наезд на пешехода, который погиб на месте. Скутерист получил сильное повреждение. По информации "КП-Ставрополь", травма связана с ногой.

Женщине вменяют статью "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас она находится под стражей.