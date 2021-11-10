Бизнесмена из Невинномысска будут судить за незаконную торговлю ломом

В Невинномысске будут судить местного жителя, обвиняемого в предпринимательстве без обязательной лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Мужчина в период с 2017 по 2019 год, не оформив ИП, торговал ломом черных и цветных металлов. Однако при осуществлении такой деятельности в соответствии с ФЗ необходима регистрация бизнеса. За три года предприниматель заработал на продаже изделий более 23 млн рублей.

Жителя Невинномысска обвиняют в нарушении статьи "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере". Дело с утвержденным обвинением передано в городской суд.