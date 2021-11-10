Романа Коврыгу назначили на должность и.о. главы Минприроды Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров подписал указ о назначении на должность исполняющего обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Романа Коврыгу. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее мужчина возглавлял Новоселицкий район и был заместителем министра сельского хозяйства Ставропольского края. Сейчас Коврыге 48 лет. Карьеру чиновника начал в 2005 году в администрации Буденновского района, где за 11 лет вырос до первого замглавы.

Прошлый министр - Андрей Хлопянов - ушел в аппарат правительства Ставропольского края. С сентября 2021 года он работает первым зампредом.