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Общество11 ноября 2021 9:15

267 единиц уборочной техники готовы к расчистке трасс Ставрополья от снега

Власти региона закупились песком, солью и реагентами к приближающейся зиме
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае подготовили 267 единиц уборочной техники, 3 тысячи тонн соли, 31 тысячу песка к предстоящему зимнему периоду. Все это нужно для борьбы с гололедом и снегом.

Коммунальщики будут использовать 5 бульдозеров, 124 комбинированных дорожных машин, 48 автогрейдеров, 14 тракторов, 49 погрузчиков и 7 роторов. В компетентных ведомствах региона заверили, что все готово к зиме.

Напомним, в начале 2021 года в Ставропольском крае прошли обильные снегопады, которые парализовали работу транспортной системы, отразились на состоянии сельскохозяйственных культур.

Коммунальщикам приходилось расчищать снег круглосуточно.