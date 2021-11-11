В Железноводске закрыли горячий Славяновский бювет на ремонт

В Железноводске на время ремонт закрыли один из самых горячих источников Кавказских Минеральных Вод - Славяновский бювет. Скважина работает уже более ста лет, пришло время для очередных восстановительных работ.

- Для нас главное - надежность наших скважин для бесперебойной подачи минеральной воды в бюветы и санатории, - рассказал мэр города Евгений Моисеев.

С 17 ноября бювет восстановит прежний режим работы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о создании особых экономических зон в городах-курортах Ставропольского края, в том числе - в Железноводске. Инвесторы будут реализовывать многомиллионные проекты в рамках этой зоны.