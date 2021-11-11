Взять ипотеку в банке Уралсиб с использованием материнского семейного капитала стало удобнее

Фото: банка Уралсиб.

Улучшение условий ипотечного кредитования коснулись программ «Ипотека для семей с детьми», «Ипотека на первичном рынке», «Ипотека на вторичном рынке», «Ипотека с господдержкой».

Для этого были введены новые правила при оформлении кредита на жилье. Размер первоначальной частичной оплаты, вносимой клиентом, теперь составляет пять процентов от стоимости (при предоставлении полного необходимого пакета документов), либо десять процентов (если рассмотрение идет по двум документам). Расчет минимального взноса остался прежним.

Банк УРАЛСИБ предлагает широкий выбор ипотечных кредитов: от покупки готового жилья до находящегося в стадии возведения или проекта, от рефинансирования обязательств в других банках до приобретения недвижимости, находящейся в залоге у сторонних финансовых организаций. Банк реализует программы с государственной поддержкой (в том числе - для семей с детьми).

Чтобы подробнее узнать о линейке ипотечных кредитов, выбрать для себя оптимальный вариант и подать заявку, можно обратиться в любое ближайшее отделение Банка УРАЛСИБ, проконсультироваться по телефону 8-800-250-57-57 либо на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»