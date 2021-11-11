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Экономика11 ноября 2021 10:17

На ставропольских ярмарках за неделю продали 7 тонн продукции

Практика ежедневных торговых ярмарок показала неплохие результаты реализации товаров
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе за ярмарочную неделю продали 7 тонн продуктов. Торговые ряды работали ежедневно в качестве эксперимента, который показал неплохие результаты. Жители краевой столицы покупали овощи, фрукты, зелень и т.д.

- Особым спросом у покупателей пользуются ставропольские яблоки, - сказано в сообщении мэрии Ставрополя.

На ярмарках участвовали 5 постоянных предпринимателей, которые предоставляли овощи и фрукты значительно дешевле, чем в магазинах. С каждым месяцем в Ставропольском крае будут проводить все больше таких мероприятий.