На ставропольских ярмарках за неделю продали 7 тонн продукции

В Ставрополе за ярмарочную неделю продали 7 тонн продуктов. Торговые ряды работали ежедневно в качестве эксперимента, который показал неплохие результаты. Жители краевой столицы покупали овощи, фрукты, зелень и т.д.

- Особым спросом у покупателей пользуются ставропольские яблоки, - сказано в сообщении мэрии Ставрополя.

На ярмарках участвовали 5 постоянных предпринимателей, которые предоставляли овощи и фрукты значительно дешевле, чем в магазинах. С каждым месяцем в Ставропольском крае будут проводить все больше таких мероприятий.