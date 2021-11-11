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Происшествия11 ноября 2021 11:32

Предприниматель со Ставрополья за два года не заплатил 86 миллионов налоговых рублей

Против него возбудили уголовное дело
Евгений КВИТКО
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Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело против предпринимателя из Новоалександровского городского округа за сокрытие налогов. Он не перечислил 86 миллионов налоговых рублей.

- По данным следствия, с 2015 года по 2017 год подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 86 миллионов рублей, - сказано в сообщении ведомства.

После расследования дело передадут в суд.