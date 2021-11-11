Предприниматель со Ставрополья за два года не заплатил 86 миллионов налоговых рублей

Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело против предпринимателя из Новоалександровского городского округа за сокрытие налогов. Он не перечислил 86 миллионов налоговых рублей.

- По данным следствия, с 2015 года по 2017 год подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 86 миллионов рублей, - сказано в сообщении ведомства.

После расследования дело передадут в суд.