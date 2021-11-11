«ЕвроХим» помогает Ставрополью в борьбе с COVID-19

Фото: Инстаграм.

"Невинномысский Азот", входящий в минерально-химический холдинг «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, увеличит объем производства медицинского кислорода, основной потребитель которого местная горбольница, вдвое - до 8 тонн в сутки. Новость об этом сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков на своей странице в Инстаграме.

Напомним, выпускать нужный медицине газ на предприятии начали летом, сотрудники получили необходимое дополнительное образование. Выпускаемый здесь кислород прошел все проверки и анализы на соответствие необходимым требованиям - предприятие получило лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на производство лекарственных средств для медицинского применения.

Впрочем, только этим вклад ЕвроХима в борьбу с коронавирусом не ограничивается. Летом в рамках программы «20 добрых дел ЕвроХима» компания выделила горбольнице Невинномысска 5 млн руб. на приобретение медоборудования. Ранее волонтеры ЕвроХима» передали больнице 10 тысяч многоразовых масок, 5 тысяч пар защитных перчаток и тысячу нетканых комбинезонов.

А весной 2020-го город химиков получил от «Невинномысского Азота» 20 тонн хлорсодержащих средств для дезинфекции улиц, 15 тысяч защитных многоразовых масок для медорганизаций и предприятий ЖКХ, 1 тысячу очков закрытого типа, 1 тысячу пар перчаток, защитные халаты и комбинезоны.