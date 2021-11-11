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Здоровье11 ноября 2021 12:52

В трех больницах Ставрополя развернут еще 300 ковид-коек до 16 ноября

Каждый день количество больных растет
Евгений КВИТКО
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Коечный фонд Ставрополя решили расширить еще на 300 мест, дополнительные койки появятся в трех больницах краевой столицы. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Ставропольского края Наталья Звягинцева.

- Все понимают, что есть предел кадрового ресурса и коечного фонда. Однако, по поручению губернатора Ставрополья, мы продолжаем разрабатывать схемы размещения дополнительного коечного фонда, - заявила замминистра.

За прошедшие сутки в регионе заболели 511 человек, 43 пациентов скончались, выздоровели 339 человек. Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова включила Ставропольский край в число антилидеров по достижению массового иммунитета. Сейчас привита только треть населения, чего недостаточно.