Повышение тарифов с июля 2022 года ускорит работы по капремонту на Ставрополье

В МинЖКХ Ставропольского края заявили, что повышение тарифов ускорит работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах. С 2019 размер взноса не менялся из-за сложной экономической ситуации.

С 1 июля 2022 года плату поднимут на 1 рубль. Таким образом, жители домов без лифта будут платить 9 рублей 63 копейки за квадратный метр, а с лифтом - 10 рублей 63 копейки.

- При таких условиях мы не сможем выполнить программу. Поэтому нам необходимо постепенно подтягивать тариф к себестоимости работ. Последний раз размер взносов на капремонт повышали в 2019 году, и на протяжении трёх лет он не менялся. Это вынужденная мера, - рассказал глава ведомства Роман Марченко.

До конца июня 2022 года тарифы остаются прежними.