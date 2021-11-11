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Общество11 ноября 2021 13:47

В 2022 году на Ставрополье расширят программу переселения из аварийного жилья

Через четыре года должны расселить более двух тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае планируют расширить программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. К концу 2021 года власти должны расселить 5,1 тысячи квадратных метров непригодной жилплощади.

- Поручаю провести обследование в разрезе каждой территории для выявления первичных признаков аварийности. После этого мы оценим дальнейшую возможность их эксплуатации и при необходимости дополним краевую программу переселения из ветхого и аварийного жилья, - заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

К 2025 году необходимо перевести из непригодных домов больше двух тысяч человек. Напомним, программа действует во всех муниципалитетах Ставропольского края.