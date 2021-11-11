Обвиняемый в коррупции Алексей Сафонов пытается установить отцовство

Сафонов любил эффектно работать на публику, иногда даже гонялся за нарушителями на своем авто. Фото: стоп-кадр видео

Полковника и начальника ГИБДД Ставропольского края задержали 3,5 месяцев назад. Тогда же прошли обыски в его роскошном доме в стиле «цыганского барокко», где нашли золотые унитазы.

Алексея Сафонова обвиняют в получении больше 19 млн рублей взятки от коммерсантов за организацию «зеленого коридора» для грузовиков и фур, нарушающих правила дорожного движения и требования к перевозке грузов - песка, зерна и топлива.

Коррупционная схема «транспортной мафии», в которую вошли подчиненные главного гаишника региона и бывшие сотрудники правоохранительных органов, подробно была описана «КП» ранее.

В настоящий момент нас интересует, что происходит в жизни полковника Сафонова после ареста. Об этом мы спросили у его адвоката Сергея Шишова.

Как выяснилось, 24 сентября 2021 года у Алексея Сафонова родилась дочь. Она стала третьим ребенком от его гражданской жены, на которую и был оформлен дорогой дом в Ставрополе.

- Мы не можем добиться от следственного органа разрешения на посещение нашего подзащитного нотариусом, таким образом Алексей Сафонов лишен возможности оформить заявление об установлении отцовства, - подчеркнул собеседник.

Кроме того, за время ареста Алексей Сафонов несколько раз сменил СИЗО. И в настоящий момент его переводят в ростовский изолятор.