Экс-начальника ГИБДД Ставрополья перевели в ростовское СИЗО

Адвокат арестованного в Ставрополе по обвинению в коррупции Алексея Сафонова рассказал «КП», что произошло в жизни экс-начальника ГИБДД края за прошедшие 3,5 месяца. Выяснилось, что полковник неоднократно сменил СИЗО.

- С 21 июля 2021 года по настоящее время Алексей Сафонов содержится под стражей. После задержания он был уволен из органов внутренних дел, - напоминает Сергей Шишов, адвокат Адвокатской конторы «Линия защиты» Ставропольской краевой коллегии адвокатов. - За 3,5 месяца содержания под стражей наш подзащитный находился в следственном изоляторе Республики Калмыкия, следственных изоляторах города Ставрополя и Пятигорска, а в настоящее время его этапируют в следственный изолятор Ростовской области, возможно, находящийся в городе Новочеркасске.

Перевод доверителя из одного СИЗО в другое адвокат расценивает как оказываемое на него давление. Как ранее писала «КП-Ставрополь», Алексей Сафонов, находясь под стражей, пытается оформить отцовство на рожденную после его задержания дочь.