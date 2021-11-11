На строительство нового объезда в Ставрополе направят 8 млрд рублей

В Ставрополе в 2022 году начнут строительство новой объездной дороги со стороны Верхнерусского до улицы 45-ая параллель. Реализация проекта обойдется в 8 миллиардов рублей.

- Дорога должна иметь потенциал расширения с предполагаемых 4 до 6 полос. Необходимы уличное освещение, остановки общественного транспорта, система ливневой канализации. С обеих сторон трассы должны быть широкие тротуары и велодорожки. Все это необходимо учесть в проекте, - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Пока что идет подготовка проекта, после документы должны согласовать. Общая протяженность дороги составит 18 километров.