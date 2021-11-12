Уралсиб: Жизнь не только дает уверенность в будущем, но и приносит доход уже сейчас

Фото: банка Уралсиб.

Инвестиционное страхование жизни от компании Уралсиб Жизнь спустя пять лет принесло свои плоды в виде ощутимых дивидендов: 25,8% по полисам или 5,16 процента годовых. Именно в этот период (с 16 сентября по 17 ноября 2016 года) благодаря стратегии «Медицина» каждый клиент, купивший полис инвестиционного страхования, получил возможность стать акционером европейского пула крупных медицинских брендов. Таких, как BAYER, Novartis, SANOFI и другие. Это компании, активно занимающиеся исследованиями и разработками в области медицины, производством инновационных препаратов и оборудования.

«Медицина будущего 2.0» - одно из самых важных и перспективных направлений, которое можно выбрать при заключении страхового договора. Но не единственное. Дополнительно предлагаются такие стратегии, как «Нефть», «Золотодобывающие компании» - на усмотрение самого клиента. «Верное решение» - именно так и называется полис инвестиционного страхования жизни. Как показывает практика, это выгодное вложение не только в свой завтрашний день, но и в будущее мировой науки и экономики.

Подробнее узнать о продуктах банка, уточнить условия, выбрать для себя оптимальные услуги можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе банка.