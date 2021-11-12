Количество зараженных COVID-19 на Ставрополье за сутки начало снижаться

В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявили 508 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на три человека меньше, чем 11 ноября. Таким образом, количество инфицированных за сутки начало снижаться.

При этом за прошедший день из больниц выписали 287 пациентов, скончались 44 человека.

- Важно, что день показал неплохой рост по иммунизации от COVID-19 - более 12 тысячи человек сделали прививку первым компонентом. Такие показатели приближают Ставрополье к достижению коллективного иммунитета, - заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Ставрополье регионом, наиболее далеким от показателей коллективного иммунитета.