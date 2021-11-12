927 тысяч ставропольцев сделали прививку от коронавируса к 12 ноября

Число вакцинированных жителей Ставрополья достигло показателей в 927 тысяч человек, 12 тысяч привились за прошедшие сутки. Полную вакцинацию двумя компонентами прошли 792600 человек.

К 12 ноября в регионе заразились 508 человек, выздоровели - 287, погибли - 44.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставропольский край стал одним из антилидеров по достижению коллективного иммунитета от коронавируса в России. 17 регионов смогли привить 60% населения, в то время как Ставрополье, Дагестан и Кабардино-Балкария чуть больше 30%.

- Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года, - заявил вице-премьер России Татьяна Голикова.