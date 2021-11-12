На Ставрополье строят и модернизирует 15 объектов водоснабжения

В 2021 года в Ставропольском крае начали строительство и модернизацию 15 объектов водоснабжения, еще 44 находятся на стадии подготовки. В регионе продолжают развивать систему водоснабжения.

- В 2019 году работа велась на семи объектах для повышения качества водоснабжения 60 тысяч человек. А в 2021 году только капремонт и строительство идёт уже на 15 объектах и в стадии подготовки ещё 44 проекта водоснабжения, - заявил глава МинЖКХ Роман Марченко.

За этот год властям Ставрополья удалось капитально отремонтировать несколько водопроводов, обеспечив поселки и села региона качественной питьевой водой.