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Общество12 ноября 2021 9:32

На Ставрополье строят и модернизирует 15 объектов водоснабжения

С каждым годом число проектов растет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В 2021 года в Ставропольском крае начали строительство и модернизацию 15 объектов водоснабжения, еще 44 находятся на стадии подготовки. В регионе продолжают развивать систему водоснабжения.

- В 2019 году работа велась на семи объектах для повышения качества водоснабжения 60 тысяч человек. А в 2021 году только капремонт и строительство идёт уже на 15 объектах и в стадии подготовки ещё 44 проекта водоснабжения, - заявил глава МинЖКХ Роман Марченко.

За этот год властям Ставрополья удалось капитально отремонтировать несколько водопроводов, обеспечив поселки и села региона качественной питьевой водой.